Vlaamse peuters zetten eerste stapjes maand later

DIETERT BERNAERS

30/06/17 - 05u00

© Wannes Nimmegeers.

Vlaamse peuters zetten hun eerste stapjes ruim een maand later dan leeftijdsgenootjes in de rest van de wereld. "Zelfs heel kleine kinderen zitten te veel en worden te vaak op hun rug gelegd", zegt professor Hilde Van Waelvelde van de UGent. "Dat vertraagt hun motorische ontwikkeling."

Het is een zogenaamde 'motorische mijlpaal': op welke leeftijd kan een kind zelfstandig stappen? Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat op 12 maanden. De WHO baseert zich daarvoor op specifieke onderzoeken in Noorwegen, Oman, Ghana, India, Brazilië en de VS. Uit een onderzoek van de vakgroep Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie (UGent) blijkt nu dat Vlaamse kindjes ruim boven dat gemiddelde zitten. Voor een masterproef werd de motorische ontwikkeling van 77 baby's gevolgd vanaf de leeftijd van 4 maanden tot het moment waarop ze zelfstandig konden stappen. Het gemiddelde ligt boven de 13 maanden, ruim een maand trager dan de internationale maatstaf.

Geen paniek

"Ik wil de precieze leeftijd waarop de kindjes in ons onderzoek begonnen te stappen liever niet gepubliceerd zien", zegt professor Hilde Van Waelvelde die de masterproef begeleidde. "Ik weet uit ervaring dat ouders zich dan blindstaren op dat getal. Als hun kind twee of drie maanden na het verstrijken van die periode nog niet loopt, schieten ze in paniek. Maar dat is helemaal niet nodig, het ene kind is sneller dan het andere om te stappen, dat zal altijd zo zijn. Het belangrijke is dat we, na een eerste studie in 2010, opnieuw en nu met meer precisie aangetoond hebben dat onze Vlaamse kinderen een pak trager zijn om te stappen dan hun leeftijdsgenootjes in vele andere landen."



Hoe komt het dat onze peuters iets trager zijn met stappen? Lees het hele verhaal met tips voor ouders in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar 1 euro!