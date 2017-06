Nog dag sneller uit ziekenhuis

SVEN SPOORMAKERS

Ziekenhuisopnames zullen tegen 2025 gemiddeld één dag korter zijn. Dat zegt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in een nieuw onderzoek. Op die manier zal de invloed van de vergrijzing op de ziekenhuiscapaciteit aangepakt moeten worden.

Tussen 2003 en 2014 is de gemiddelde duur van een ziekenhuisopname al gedaald van gemiddeld 8,26 dagen naar 6,99 dagen. Maar dat kan nóg korter, berekende het Federaal Kenniscentrum (KCE) in het onderzoek naar de capaciteitsnood van algemene ziekenhuizen in 2025. "We verwachten dat de gemiddelde verblijfsduur zal dalen naar 5,94 dagen in 2025", schrijft het KCE in haar rapport. Vooral voor zogenaamde 'aandoeningen van het bewegingsapparaat' zullen patiënten veel minder lang opgenomen blijven.



Wie een nieuwe knie krijgt, blijft nu afhankelijk van de ernst van de ingreep 6 à 8 dagen in het ziekenhuis. Tegen 2025 zal dat minder dan 4 dagen zijn. Ook wie een nieuwe heup krijgt, zal sneller naar huis mogen: een opname duurt nu 7 à 8 dagen, in 2025 zal dat nog maximaal 5 dagen zijn.