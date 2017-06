Brussel stelt zich kandidaat voor Europride 2020: "Een politiek en activistisch evenement"

Bewerkt door: ib

30/06/17 - 00u40 Bron: Belga

Een beeld van de Belgian Pride in mei van dit jaar. © photo news.

Op de Belgische ambassade in Madrid is deze avond de officiële kandidatuur van Brussel als gastheer voor de Europride 2020 voorgesteld. Naast de 25ste verjaardag van de Belgian Pride, moet die ook de holebigemeenschap in Europa opnieuw vooruit helpen. "De Europride is ook een politiek en activistisch evenement", zegt Frank Schoenmakers van het RainbowHouse.

Het zou de eerste keer zijn dat Brussel de Europride ontvangt, maar met de jaarlijkse Belgian Pride beschikt de hoofdstad al over een stevige basis. Afgelopen jaar kwamen er meer dan 50.000 personen van over heel de wereld.



Dat het in 2020 net de 25ste verjaardag van de Belgian Pride is, moet de kandidatuur nog extra cachet geven. "Ik moet toegeven dat die verjaardag enigszins de aanleiding was voor de kandidatuur", vertelt Schoenmakers. Maar de ambities van de holebi-organisatie en de kandidatuur voor de Europride 2020 reiken verder. "Mensen denken altijd aan het feestelijke, dat is één van de hoofdactiviteiten, maar voor ons is een pride ook een politiek en activistisch evenement. We willen iets uitstralen en tussen de oren brengen, zowel op regionaal, als Europees niveau."



