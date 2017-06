Volgende NAVO-top vindt in juli 2018 in Brussel plaats

EB

29/06/17 - 18u30 Bron: Belga

Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO. © epa.

In de zomer van volgend jaar vindt in Brussel een nieuwe NAVO-top plaats. Dat heeft de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, vandaag aangekondigd na een vergadering met de ministers van Defensie van de 29 lidstaten.

"We hebben nog geen finale beslissing over de exacte datum", zei Stoltenberg over de nieuwe top. "We hebben wel beslist dat het in Brussel zal zijn."



Premier Charles Michel toonde zich alvast ingenomen met de keuze voor Brussel. "Een sterk signaal van ons engagement in de NAVO", zo tweette hij.



De laatste formele top van de NAVO-leiders vond in juli vorig jaar in Warschau plaats. De leiders van het militaire bondgenootschap kwamen eind vorige maand ook bijeen in Brussel om de nieuwe zetel in te huldigen.



Tijdens de persconferentie zei Stoltenberg ook dat er nog geen plannen zijn voor een ontmoeting tussen hem en de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. Moskou kondigde vandaag immers aan dat Lavrov volgende maand in Brussel zal zijn. Op 11 juli ontmoet Lavrov de Europese buitenlandverantwoordelijke Federica Mogherini, 's anderendaags ziet hij zijn Belgische collega Didier Reynders.



De secretaris-generaal beklemtoonde wel de Russische buitenlandminister al meermaals te hebben gesproken.