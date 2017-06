Ruim 124.000 kandidaten wachten op een sociale huurwoning

EB

Het aantal kandidaat-huurders op de wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij steeg eind vorig jaar tot 124.653. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans vandaag heeft gepubliceerd. De wachttijd blijft ongeveer status quo.

In 2015 waren er 105.370 kandidaat-huurders. Tegen eind 2016 stonden er 124.653 mensen op de wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij. "Dit is uiteraard een toename maar deze cijfers moeten wel met de nodige nuances geïnterpreteerd worden", stelt Homans. De minister wijst er met name op dat de sociale huisvestingsmaatschappijen in oneven jaren hun lijsten actualiseren en heel wat mensen schrappen die geen kandidaat meer zijn of niet meer in aanmerking komen.



Nog steeds maken alleenstaanden en grote gezinnen een aanzienlijk aandeel op de wachtlijsten uit. Daar komt ook de impact van de vluchtelingencrisis bij. Het aantal kandidaten van buiten de Europese Unie steeg van 19.246 in 2014 tot 26.720 in 2016. Die stijging is veel meer uitgesproken dan in de periode voordien. Ook de verhoging van de inkomensgrenzen in 2013 heeft zich volgens Homans vertaald in meer inschrijvingen.



Ondanks de stijging blijft de gemiddelde wachttijd ongeveer status quo, omwille van het stijgend aantal toewijzingen. "Dit komt doordat er de afgelopen jaren sterk werd geïnvesteerd in de bouw van sociale woningen. Sociale huisvestingsmaatschappijen bouwen steeds meer woningen om het bindend sociaal objectief te halen", stelt Homans. Een kandidaat-huurder die vier jaar op de wachtlijst staat, kan mogelijks wel een huurpremie krijgen.