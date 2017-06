Belangenvermenging in zaak-Koninklijk Circus: vzw van nieuwe Brusselse burgemeester mag zaal toch niet uitbaten

TT

29/06/17 Bron: Belga

Het hof van beroep in Brussel heeft het consortium Le Botanique/Sportpaleis in het gelijk gesteld in de zaak die ze heeft aangespannen tegen de stad Brussel en de vzw Brussels Expo over de uitbating van het Koninklijk Circus. Volgens het hof is er sprake van een belangenconflict. Brussels Expo is nauw verbonden met het Brusselse stadsbestuur, dat zelf de beslissing van de toewijzing nam.