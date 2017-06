Weyts gelooft niet meer dat rijbewijs met punten er komt

Bewerkt door: ADN

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) gelooft niet meer dat het rijbewijs met punten er komt. Dat zei hij vandaag in het parlement bij de voortgangsrapportage van het Vlaams verkeersveiligheidsplan. "Voor MR gaat het om een ideologische kwestie", aldus de minister.

Bij het rijbewijs met punten kost elke overtreding je een aantal punten, tot het document wordt ingetrokken. Momenteel kan het rijbewijs enkel bij een ernstige overtreding worden ingehouden, door de politierechter. Onder meer Oost-Vlaams politierechter Peter D'Hondt ijvert al jarenlang voor het rijbewijs met punten: "Wanneer wij iemand voor ons krijgen, weten we niet wat die op zijn kerfstok heeft".



Ook Weyts ziet er een oplossing in voor het grote aantal verkeersdoden. Het systeem is al sinds 1990 opgenomen in het wetboek, maar wordt niet gebruikt bij gebrek aan uitvoeringsbesluiten. De Raad van State liet enkele maanden geleden nog eens duidelijk weten dat die besluiten de federale, en niet de Vlaamse, minister toekomen.



"Ik hoor dat er federaal nog eens een studie zou worden gevoerd, maar we zijn ondertussen wel redelijk uitgestudeerd", zei Weyts vandaag. "De resultaten zijn ook eenduidig: het rijbewijs met punten heeft een positief effect op het aantal verkeersdoden. De vraag is dan vanaf welk aantal doden je het ook echt invoert."



Voor federaal minister François Bellot, en zijn partij MR, gaat het echter om een principiële kwestie, realiseert Weyts zich. "We stuiten op een njet."