Kinderverzorgster vrijuit voor valse terreurwaarschuwing

Sterrebeek Een 44-jarige kinderverzorgster uit Sterrebeek die in augustus 2016 voor een vals terreuralarm had gezorgd, is door de Brusselse correctionele rechtbank vrijgesproken. In verschillende anonieme brieven had ze de politie gewaarschuwd dat twee mensen volgens haar een aanslag voorbereidden. Uiteindelijk bleek dat die twee personen, een Afghaanse vluchteling en diens vriendin, helemaal geen snode plannen hadden. Volgens de rechtbank had de kinderverzorgster echter te goeder trouw gehandeld.

Op 2 en 3 augustus werden in de luchthaven Brussels Airport, het metrostation Maalbeek en het Schumanplein enveloppes gevonden die geadresseerd waren aan "de antiterreureenheden". In de enveloppes zat een anonieme brief waarin gemeld werd dat twee personen, een Afghaanse vluchteling en diens vriendin, zeer waarschijnlijk terreurplannen hadden en een aanslag voorbereidden. Een gelijkaardige brief werd ook onderschept bij bpost in Anderlecht.



Al snel bleek dat de Afghaan en zijn vriendin onschuldig waren en dat de anonieme brieven afkomstig waren van een 44-jarige kinderverzorgster uit Sterrebeek. Die was tijdens de vluchtelingencrisis van 2015 in contact gekomen met een andere Afghaanse man en had hem helpen opvangen. Het was echter tot een conflict gekomen met die Afghaan en volgens het parket was dat de achterliggende reden voor de valse terreurmelding.



De rechtbank sprak de vrouw echter vrij. De manier waarop ze haar vermoedens kenbaar had gemaakt had weliswaar voor de nodige ophef gezorgd en was, achteraf bekeken, onbesuisd en ongepast maar dat betekende volgens de rechtbank nog niet dat de vrouw kwaadwillig had gehandeld.



"Voor haar waren haar vermoedens, ook al waren die mogelijks het gevolg van een foute interpretatie, en haar bezorgdheid echt", klonk het in het vonnis.