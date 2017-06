Man sticht brand bij buurman om verkrachting en dood zus te wreken: negen jaar cel

EB

Bonheiden De correctionele rechtbank van Mechelen heeft een 30-jarige man schuldig bevonden aan poging moord. Hij had brand gesticht in het huis van zijn voormalige buurman. Die had 20 jaar geleden zijn toen zesjarig zusje verkracht en was volgens de broer te licht gestraft voor die feiten. Zus Olga raakte vorige jaar vermist en haar lichaam werd twee weken later levenloos uit het kanaal in Vilvoorde gehaald. Haar doodsoorzaak is onbekend. De broer kon haar dood niet verwerken en wilde wraak voor wat zijn zus vroeger was overkomen. Hij werd veroordeeld tot negen jaar effectief.