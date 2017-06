Agent kritiek na ongeval op A19 in Wervik

Alexander Haezebrouck

29/06/17 - 13u29

© AHK.

Een agent die op weg was naar huis verkeert in kritieke toestand nadat hij deze morgen omstreeks 8 uur over de kop ging op de A19 in Wervik.

De man reed in de richting van Ieper toen het plots ter hoogte van Wervik mis ging. Hij week om onduidelijke redenen af van zijn rijbaan naar rechts, reed over berm en nam enkele boompjes mee. Hij knalde uiteindelijk tegen een betonnen elektriciteitspaal, ging over de kop en belandde op zijn dak in de Geluwemolenstraat die net daar vlak naast de autosnelweg ligt. De bestuurder slaagde er zelf in om op eigen krachten uit zijn auto te klauteren en werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis in Menen. De man verkeert in levensgevaar.



Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. Een deskundige van het parket stelde vast dat er geen andere voertuigen betrokken waren bij het ongeval.