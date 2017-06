Stamgasten getest op tbc

MVDB

29/06/17 - 12u26 Bron: VRT

© Google Streetview.

Lommel De stamgasten van twee cafés in Lommel worden preventief getest op tuberculose (tbc). Een vaste klant van de cafés Melchior en het Stamineeke is besmet geraakt en is opgenomen in het ziekenhuis, meldt de VRT-nieuwsdienst.