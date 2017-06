Diaken licht klooster op voor 2,3 miljoen euro: vier jaar cel

Siebe De Voogt

29/06/17 - 10u47

© SDVO.

Izegem Een 41-jarige diaken uit Izegem heeft in de Brugse rechtbank een celstraf van vier jaar met uitstel gekregen voor oplichting. Didier M. troggelde de Anzegemse kloosterorde Zusters van de Heilige Vincentius à Paulo maar liefst 2,3 miljoen euro af.

In 2013 werd de diaken door het bisdom als visitator uitgestuurd naar de zusters om hun administratie te regelen. Al snel nam de man ook de boekhouding op zich. Hij overtuigde de zusters grote schenkingen te doen aan goede doelen via een vzw die hij zelf had opgericht. De zusters werden daarbij volgens het openbaar ministerie onder druk gezet en wisten helemaal niet welke documenten ze ondertekenden.



In 2014 nam de zelfverklaarde Antwerpse acteur Marc V. (28) die ooit gastrolletjes vertolkte in Wittekerke en Baantjer contact op met de diaken. De acteur - in werkelijkheid een oplichter - vroeg hem geld te storten voor de realisatie van een groot mediaproject in het Antwerpse. Toen de diakenop termijn begon te weigeren, chanteerde de acteur hem met seksbeelden. Beiden hadden elkaar immers in 2012 leren kennen op een chatbox voor homoseksuelen en hadden toen meerdere afspraakjes. De diaken overtuigde de zusters uit angst nieuwe schenkingen te doen en stortte die vervolgens door naar de Antwerpenaar. Eind 2014 ontdekte het gerecht de verdachte geldtransacties. Na onderzoek bleek de diaken de kloosterorde voor 2,3 miljoen euro te hebben opgelicht.



Hij werd vanmorgen veroordeeld tot vier jaar cel met uitstel en 1.200 euro boete, eveneens volledig met uitstel. Marc V. kreeg een effectieve celstraf van vier jaar. Het geld dat hij afperste van de diaken - meer dan 1 miljoen euro - moet de tweederangsacteur aan hem terugbetalen. De opgelichte kloosterorde krijgt voorlopig een schadevergoeding van zo'n 500.000 euro. Over de rest van het verduisterde bedrag doet de rechtbank later uitspraak.