Parlement betaalde Mayeur 294.000 euro boven op burgemeestersloon

TK

29/06/17 - 09u15 Bron: De Tijd

© Belga.

Het schandaal rond ex-burgemeester van Brussel Yvan Mayeur blijft maar aandikken. Naast zijn extraatjes bij Samusocial en Vivaqua kreeg de man ook jarenlang een riante parlementaire uittredingsvergoeding. 9.810 euro bruto per maand, berekende De Tijd.

Bij de verkiezingen van 2014 werd Mayeur niet meer verkozen als federaal parlementslid. Hij had daarom recht op een uittredingsvergoeding en vroeg die ook aan. Dat systeem stipuleert dat parlementsleden recht hebben op op twee maanden uittredingsvergoeding per jaar dat ze in het parlement hebben gezeteld. Intussen werd die vergoeding beperkt tot 24 maanden, maar Mayeur viel nog onder het oude systeem en kon heel wat meer krijgen.



De cijfers tikken aardig aan: tussen juni 2014 en november 2016 kreeg hij ruim 117.000 euro per jaar. In totaal kreeg hij zo'n 294.000 euro bruto toegestopt boven op zijn loon als burgemeester van Brussel. Ter info: daarvoor kreeg hij 130.000 euro bruto per jaar.



Tel daar nog zijn vergoedingen van Samusocial en Vivaqua bij, en Mayeur streek bijna 250.000 euro per jaar op, oftewel bijna 27.000 euro per maand. 10.788 euro als burgemeester, 9.810 euro parlementaire uittredingsvergoeding, 4.700 euro als voorzitter van Vivaqua en 1.575 euro bij Samusocial.



Mayeur zelf ontvluchtte de laatste weken trouwens het hele schandaal en trok zich naar verluidt terug in zijn appartement nabij Chamonix. Hij verbleef daar bijna drie weken.