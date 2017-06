Hoe verkeersveilig is uw omgeving? Ontdek het op deze interactieve kaart

Door: redactie

Gebeuren er in uw straat of omgeving veel ongevallen? En hoe ernstig zijn die? Welk moment van de dag is het gevaarlijkst op weg? En bij welke weeromstandigheden let u maar beter goed op? Deze interactieve kaart van de federale politie biedt de antwoorden op al die vragen.