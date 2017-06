Vandaag bewolkt en zacht maar wisselvallig weer

Bewerkt door: ib

29/06/17 - 06u36 Bron: Belga

Strandweer lijkt er voorlopig even niet in te zitten. © thinkstock.

De komende dagen blijft het wisselvallig met buien. Vanaf zaterdagnamiddag zou er wel meer ruimte komen voor opklaringen. Dat meldt het KMI.

Vandaag is het wisselend tot soms zwaarbewolkt met op sommige plaatsen enkele buien. Een donderslag is niet uitgesloten. Het is vrij zacht met maxima tussen 17 graden in de Hoge Venen en 22 of 23 graden in Vlaanderen, bij een matige zuidwestenwind.



Ook morgen blijft het wisselvallig met perioden van regen of buien die in het binnenland kunnen gepaard gaan met een donderslag. De maxima liggen tussen 18 graden in de Hoge Ardennen en 23 graden in de Kempen.



Regen

Zaterdag trekt een actieve storing traag over het land en wordt het zwaarbewolkt met een groot deel van de dag regen, mogelijk veel regen. In de namiddag wordt het in het westen en dan vooral aan de kust beter met opklaringen.



Zondag en begin volgende week is het licht wisselvallig met nog enkele buien, maar ook meer en meer langere droge perioden. Tot dinsdag schommelen de maxima rond 20 graden, nadien wordt het mogelijk enkele graden warmer.