Meisje (18) verkracht na galabal, vriend moet toekijken

29/06/17 - 06u21 Bron: Mediahuis

OOSTENDE In de nacht van dinsdag op woensdag is in Oostende een meisje van achttien verkracht op het strand. Vlakbij het casino werd ze aangerand door twee mannen, terwijl een derde haar vriend op afstand hield. Hij moest gedwongen toekijken.

De twee zijn geen koppel, maar waren wel samen naar het galabal van hun middelbare school (SIGO uit Gistel) getrokken. 's Nachts gingen ze even een luchtje scheppen op het strand, waar ze plots aangesproken werden door drie mannen. Volgens hun politieverklaring waren die van 'vreemde origine'.



De drie eisten eerst geld, waarop de jongen de zeventig euro gaf die hij bij zich had. Daarna haalde een van hen een mes boven en bedreigde de jongen terwijl de andere twee het meisje uit Gistel verkrachtten op het strand.



Verstijfd van angst

De jongen werd zo gedwongen om toe te kijken. "Hij was verstijfd van angst", vertelt een familielid aan het Nieuwsblad. "Hij was de vrijdag ervoor ook al in die buurt lastiggevallen door enkele mannen. Nu werd hij bedreigd met een mes. Hij heeft moeten toekijken hoe de twee zich vergrepen aan zijn vriendin."



De hele aanval duurde zo'n twintig minuten. De drie vluchtten daarna weg en zijn nog steeds spoorloos. De twee tieners dienden onmiddellijk klacht in bij het dichtstbijzijnde politiekantoor, en ook hun ouders zakten af naar Oostende. Het parket bevestigt dat er klacht werd ingediend voor verkrachting. "Het meisje is naar het ziekenhuis van Brugge begeleid voor een onderzoek naar seksuele agressie. Het onderzoek is volop bezig. Er worden verschillende sporen onderzocht. Nog niemand is opgepakt."