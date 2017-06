VIDEO: Gaat deze agent te ver?

PL/IB

29/06/17 - 06u25 Bron: eigen berichtgeving

Beelden van de arrestatie in Deurne, waarbij het lijkt alsof een agent de op dat moment ongevaarlijke verdachte een schop geeft. © rv.

video Op sociale media is een filmpje opgedoken van een agent die een man tijdens een arrestatie hardhandig lijkt aan te pakken: op de beelden is te zien hoe een op de grond liggende, geboeide verdachte een schop lijkt te krijgen van een agent. Het filmpje werd dinsdagavond rond 23 uur in een zijstraat van de Herentalsebaan in Deurne opgenomen. De maker van de video was op bezoek bij vrienden toen hij buiten kabaal hoorde.

Op de beelden die de man van de feiten maakte en vervolgens op Facebook zette, is te zien hoe een verdachte op de grond ligt terwijl hij wordt gearresteerd en handboeien aan krijgt. De agenten lijken door de situatie te zijn opgefokt, met name een mannelijke agent die om de op de grond liggende verdachte en zijn collega heen loopt. Wanneer hij een halve ronde gemaakt heeft, maakt de agent duidelijk zichtbaar een schopbeweging in de richting van de verdachte.



Of de geboeide verdachte geraakt wordt, is op de beelden niet duidelijk te zien. Wel begint hij direct te roepen, waarop de agent hem toebijt "zijn bakkes te houden". Vervolgens wordt de verdachte rechtgetrokken en naar het klaarstaande politiebusje begeleid, waar hij ook niet al te zachtzinnig wordt binnengesmeten.



