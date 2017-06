Geen gewonden bij brand in Total-raffinaderij Antwerpen

Bewerkt door: mvdb

28/06/17 - 23u35 Bron: Belga

© belga.

Omstreeks 21.15 uur deze avond heeft het gebrand in de raffinaderij van Total aan de Scheldelaan in Antwerpen. Het vuur is intussen geblust, niemand raakte gewond. Maar een deel van de productie ligt voorlopig wel stil, valt te horen van een woordvoerder.

De problemen begonnen in een elektrisch onderstation van de raffinaderij. Door een storing ontstond brand. "Conform het noodplan werd de alarmtoestand afgekondigd. De stadsbrandweer is ter plaats gekomen ter versterking van het eigen brandweerkorps en de brand is inmiddels gestopt", luidt het in een persbericht.



Maar om veiligheidsredenen werd een deel van de installaties stilgelegd. Hierdoor is een verhoogde fakkelactiviteit, die zichtbaar is in de ruime omgeving van de raffinaderij Het incident had geen impact op het milieu.



Total gaat nu uitzoeken wat de oorzaak is voor de storing. Wanneer de twee productie-eenheden (op een totaal van dertig) weer zullen kunnen worden opgestart, is nog niet bekend.