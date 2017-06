Silo verplettert trucker op pluimveebedrijf

Dirk Van Gorp

28/06/17 - 22u49 Bron: Eigen berichtgeving

Olmen (Balen) Een vrachtwagenchauffeur is deze avond in Olmen (Balen) om het leven gekomen bij een arbeidsongeval.

De 60-jarige man uit Oudergem was bij een pluimveehouderij in de Lichtenboslaan meel aan het leveren toen er iets misliep. Eén van de silo's waar de man aan het leveren was, viel om en kwam op het slachtoffer terecht.



Toen de pluimveehouder erbij kwam werden meteen de hulpdiensten gebeld. Een spoedarts kwam ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten. De zestiger is ter plaatse overleden.