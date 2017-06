Rolstoelgebruiker Jordan (25) bewusteloos geslagen met brandblusser: koppel aangehouden

Bewerkt door: mvdb

28/06/17 - 22u22 Bron: Belga

Jordan Louveau is actief in het rolstoelbasketbal. © Facebook.

Aywaille (Luik) Een man en een vrouw die in maart een gehandicapte jongeman in elkaar hadden geslagen in het Luikse Aywaille zijn maandag aangehouden. De lokale politie bevestigt vandaag het nieuws van La Dernière Heure.

De feiten deden zich voor in het centrum van Aywaille, na een discussie tussen autobestuurders. Jordan Louveau, die een motorische beperking heeft en in een rolstoel zit, had zijn voertuig aan de kant van de weg gezet om zich te excuseren.



Maar de man en de vrouw in het tweede voertuig sleurden hem uit zijn auto en sloegen hem in elkaar. Ze gebruikten zelfs een brandblusser. De jongeman verloor uiteindelijk het bewustzijn. Hij hield er niet alleen een psychologisch trauma aan over, maar ook een gebroken neus en verschillende verwondingen in het aangezicht.



De verdachten, een man van 25 en een vrouw van 40 uit Hamoir, vormen een koppel. De onderzoeksrechter die belast is met het onderzoek liet hen maandag aanhouden.