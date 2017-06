Door: redactie

28/06/17 - 21u30 Bron: vtmnieuws.be

video

Vanmiddag zijn de eerste mosselen uit de Oosterschelde in Yerseke gevist en dat betekent dat het mosselseizoen gestart is. Door het warme weer is dat vroeger dan andere jaren. In de winkel zullen de mosselen rond de vijf euro per kilo kosten, dezelfde prijs dan vorig jaar.