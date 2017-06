689 feiten van agressie tegen Antwerpse politie op vier jaar tijd

avh

De voorbije vier jaar zijn er 689 feiten van agressie vastgesteld tegen de politie in Antwerpen. Dat zegt Vlaams Belang op basis van cijfers van Antwerps burgemeester Bart De Wever.

In 2013 waren er 165 feiten van agressie tegen Antwerpse politieagenten, een jaar later 190, 161 in 2015 en 173 feiten in 2016. In 2016 waren de agenten in het lokale politiekorps Antwerpen 1.225 dagen arbeidsongeschikt naar aanleiding van deze feiten van agressie. Dat blijkt uit cijfers opgevraagd door Vlaams Belang-gemeenteraadslid Anke Van dermeersch.



De voorbije dagen werden opnieuw agenten van het Antwerpse politiekorps slachtoffer van agressie naar aanleiding van incidenten en vechtpartijen in Borgerhout. "De gespierde verklaringen van burgemeester Bart De Wever naar aanleiding van deze incidenten moeten vooral verbergen dat het aantal feiten van fysieke agressie tegen politieambtenaren in Antwerpen ongewijzigd blijft en zelfs lichtjes stijgt de voorbije jaren. Al jaren klaagt het Vlaams Belang deze kwalijke evolutie aan", benadrukt fractieleider Filip Dewinter.



Voor Filip Dewinter is het duidelijk dat "het stadsbestuur niet weet van welk hout pijlen te maken". "Aan de ene kant blijft De Wever vasthouden aan een islamgedoogbeleid en een pamperpolitiek tegenover vreemdelingen en aan de andere kant laat hij de spierballen rollen naar aanleiding van ieder incident om nadien over te gaan tot de orde van de dag."