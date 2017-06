Door: redactie

In Roemenië is een verdachte opgepakt voor de moord op de 27-jarige Sofie Muylle, de vrouw die vijf maanden geleden in Knokke werd vermoord. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, dat ook de uitlevering vraagt van de verdachte. Het gaat om een man met de Roemeense nationaliteit.