Vader van verdachte moord op Sofie Muylle zette zoon zelf af aan politiekantoor, familie gelooft in onschuld

De familie en vrienden van Alexandru C. kunnen amper geloven dat hij een moord zou gepleegd hebben. "Mijn vader heeft Alexandru zelf afgezet aan het commissariaat omdat hij opgeroepen werd om iets te tekenen", vertelt de broer van C. aan onze redactie.

"We weten officieel van niks en hebben Alexandru nog niet kunnen spreken. Maar laat ons duidelijk zijn: de man op de beelden is niet mijn broer! Alexandru heeft een blauwe jas met rood embleem, op de beelden is een wit logo te zien. Toch een groot verschil. De laatste weken of maanden heeft hij ook niks verteld. Ik kan niet geloven dat mijn broer zoiets zou doen. We gaan met de familie bekijken hoe we hem het best kunnen ondersteunen. Iedereen hier blijft in zijn onschuld geloven."



De 23-jarige Roemeen die verdacht wordt van de moord op Sofie Muylle (27), heeft haar op de nacht van de feiten wel degelijk zien liggen op het strand van Knokke-Heist. Dat vertelde hij na een verhoor bij de politie - in het kader van zwartwerk - tegen zijn vrienden. "Maar met haar dood heb ik niks te maken", aldus Alexandru. Lees ook TIJDLIJN: Verdachte moord op Sofie Muylle zette bloemetjes buiten terwijl onderzoek aansleepte

"Hij zou zoiets nooit doen" "Alexandru een moordenaar? Neen, dat kan echt niet. Hij zou zoiets nooit doen. Het enige dat we weten, is dat Alexandru haar die bewuste nacht heeft zien liggen op het strand toen ze al dood was."



In de omgeving van de 23-jarige Roemeen die maandagmiddag werd gearresteerd in zijn thuisland klinkt steevast hetzelfde geluid. De man wordt omschreven als een doorsnee twintiger die in België op zoek was naar werk en een vast onderkomen. "Ik heb die vermoorde vrouw op het strand gezien die bewuste nacht. Maar neen, ik heb haar zeker niet vermoord. Ze wilden me daar enkele vragen over stellen", klonk zijn verhaal bij vrienden. "Ik ben niet eerder naar de politie gestapt omdat ik enkel Roemeens spreek."