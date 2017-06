Anderhalve ton onversneden cocaïne gevonden in dubbele wand oude vissersboot

Door: Siebe De Voogt, HR

28/06/17 - 18u12 Bron: Eigen berichtgeving

De vissersboot werd intussen naar Zeebrugge versleept voor verder onderzoek. © Belga.

Oostende In Oostende heeft het gerecht anderhalve ton cocaïne aangetroffen op een oude vissersboot. Het gaat om de grootste drugsvangst in jaren aan de Belgische kust.

Het schip - de Bounty II - lag sinds enkele dagen aangemeerd in de haven van Oostende. Na een onderzoek dat al enige tijd liep troffen speurders de anderhalve ton onversneden cocaïne aan, goed verstopt in de dubbele wand van de boot. De straatwaarde loopt op tot maar liefst 225 miljoen euro, omdat het om onversneden cocaïne gaat.



Het kleine visserschip werd door een internationale bende gebruikt om drugs te smokkelen vanuit Zuid-Amerika naar Europa. Een Oostendenaar werd in de boeien geslagen en wordt vandaag nog voorgeleid bij de Brugse onderzoeksrechter. Eerder werden ook al drie Nederlanders aangehouden. De vissersboot werd naar Zeebrugge versleept voor verder onderzoek.