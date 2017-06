Drie jaar cel voor 59-jarige cocaïnedealer

Door: HR

Oostkamp De Brugse correctionele rechtbank heeft een 59-jarige man uit Oostkamp tot 3 jaar effectieve celstraf veroordeeld voor drugshandel. Philip R. dealde onder andere cocaïne via het café van een vriend. In deze zaak werden 3 auto's en meer dan 50.000 euro verbeurdverklaard.

Het onderzoek begon met een lange observatie van de handel en wandel van Philip R. uit Oostkamp. Ook dankzij een telefoontap kon zijn drugshandel in kaart worden gebracht. Op 15 oktober 2014 werden in zijn Chrysler 7 gram cocaïne en 3.400 euro aangetroffen. Bij een huiszoeking vonden de speurders verschillende wapens, meer dan 200 gram cannabis en 1,8 kilogram cocaïne. Die hoeveelheid coke heeft in België een straatwaarde van bijna 100.000 euro.



"Eigen gebruik"

De beklaagde beweerde dat alle drugs voor eigen gebruik waren en vroeg een werkstraf. Tijdens het onderzoek werd hij echter aan de galg gepraat door zijn zoon. Die vertelde dat zijn vader dealde vanuit de veranda, maar trok die verklaring later terug in. Enkele medebeklaagden brachten de drugs aan de man in het café van Henk C. in Sint-Michiels Brugge.



De rechter veroordeelde Philip R. uiteindelijk tot een effectieve gevangenisstraf van drie jaar. Zijn echtgenote, die vooral terechtstond voor het witwassen van drugsgeld, kreeg één jaar effectief. Drie andere dealers kregen een forse voorwaardelijke straf of een werkstraf. Henk C. werd tot zes maanden met uitstel veroordeeld voor druggebruik. De Chrysler van R. werd net als de BMW en de Mercedes van zijn kompanen verbeurd verklaard.