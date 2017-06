Aantal fietsers in Brussel gestegen met 1.000

Bewerkt door: Redactie

28/06/17 - 16u48 Bron: Belga

Het aantal fietsers in het Brussels Gewest is het afgelopen jaar met bijna 1.000 gestegen. Dat stelt het parkeeragentschap parking.brussels in zijn jaarrapport van 2016. Uit het rapport blijkt ook dat het aantal Brusselaars die een wagen bezit daalt, terwijl autodelen in de lift zit.

Uit een telling van het Gewest blijkt dat het aantal fietsers in 2016 op 22.464 geraamd werd. Bijna duizend meer dan de 21.600 in 2015, en meer dan het dubbele van de 9.500 in 2008. Toch gebeuren slechts 4 procent van de verplaatsingen binnen het Gewest met de fiets. Tegelijkertijd merkt parking.brussels een verzadiging op van de bestaande fietsenstallingen. Zo'n 29,7 procent van de Brusselse huishoudens verklaart bovendien geen ruimte te bezitten om thuis een fiets te stallen.



De autodruk blijft hoog, hoewel het aantal personenwagens in 2016 daalde naar 486.000, tegenover 514.000 in 2015. Parking.brussels telt nog steeds 41 wagens per 100 inwoners.



Een Brussels gezin gebruikt de wagen gemiddeld slechts 35 minuten per dag. Van 265.000 parkeerplaatsen op de openbare weg worden er 209.000 ingenomen via vrijstellingskaarten die parking.brussels toekende in 2016.



Buiten de openbare weg zijn er nog zo'n 500.000 parkeerplaatsen in Brussel, waarvan 250.000 privégarages en 223.000 die zijn voorbehouden voor kantoren, scholen, etc.