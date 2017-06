Twee broers opgepakt voor geweld tegen agenten

Kristof Aerts

28/06/17

Er zijn twee verdachten opgepakt voor het zware geweld tegen politiemensen op de Sinksenfoor in de nacht van maandag op dinsdag. Het gaat om twee broers van 15 en 23 uit Merksem. De minderjarige werd gisteravond gearresteerd, zijn oudere broer bood zich vanochtend vrijwillig aan. Dat meldt de Antwerpse afdeling van het parket van Antwerpen.

Een politiepatrouille werd maandagnacht brutaal aangevallen toen ze tussenkwam in een vechtpartij op de Sinksenfoor. Een van de inspecteurs moest slagen en schoppen in het gezicht incasseren, met ernstige verwondingen en een arbeidsongeschiktheid tot gevolg.



"Dankzij intensief en doorgedreven speurwerk van de cel jongerencriminaliteit van de lokale recherche Antwerpen, konden gisteravond twee verdachten geïdentificeerd worden. Het gaat om twee broers uit Merksem, van 15 en 23 jaar oud", zegt parketwoordvoerster Stéphanie Chomé.



Arbeidsongeschikt

Gesloten jeugdinstelling

De minderjarige verdachte werd gisteravond nog gearresteerd en gehoord. Hij gaf zijn betrokkenheid bij de feiten toe en wordt vandaag voor de jeugdrechter geleid. Er zijn volgens de woordvoerster "ernstige aanwijzingen" dat hij zwaar geweld pleegde tegen de geviseerde inspecteurs.



"Gelet op de ernst van de feiten en de opgelopen verwondingen, dringt het parket aan op een plaatsing in een gesloten jeugdinstelling. Dergelijke vormen van zinloos geweld tegen politiediensten door een minderjarige zijn bijzonder zorgwekkend", aldus Chomé.



De oudere broer kwam zich vanochtend vrijwillig aanbieden bij de politie en wordt gehoord. Een beslissing van het parket wat hem betreft, volgt in de loop van de dag. Het onderzoek naar de feiten heeft volgens het parket intussen uitgewezen dat de betrokken politie-inspecteurs volkomen legitiem en gerechtvaardigd hebben gehandeld.



De afgelopen dagen vonden verschillende incidenten plaats waarbij de Antwerpse politie het doelwit was van geweld. Zo werden zondag ordediensten bekogeld met eieren, terwijl op een andere locatie in Borgerhout agenten van de Antwerpse fietsbrigade werden belaagd nadat ze de bestuurder van een gestolen bromfiets wilden controleren.