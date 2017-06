Agent in open brief aan ons allen: "U ziet het als een deel van mijn werk dat ik geslagen word, maar als ik terugsla noemt u dat machtsmisbruik"

Door: redactie

Een politieagent(e) reageert op Facebook met een open brief aan de "belastingbetaler" op de heisa van de laatste dagen rond het geweld van en tegen de arm der wet. De teneur is duidelijk: agenten kunnen nooit eens iets goeds doen voor de burger. "U praat tegen mij op een manier, die u in elke andere situatie een bloedneus zou opleveren, maar u verwacht van mij dat ik dat zonder meer accepteer."

De anonieme briefschrijver wil ons een spiegel voorhouden wat onze houding ten opzichte van de politie betreft. We kennen allemaal wel de overdreven hoge en flauwe boetes voor dingen als een mistlicht dat al dan niet had moeten branden, maar die ergernissen vindt de auteur net typerend. "Vanaf hun geboorte leert u uw kinderen dat ik de boeman ben en ze zijn dan geschokt omdat ik met mijn traditionele vijand, de crimineel, vergeleken word", wordt gesteld. En dan komt al een eerste spiegel: "U beschuldigt mij ervan dat ik de jeugd te zacht aanpak, totdat ik op een keer uw eigen kind de les lees."



De burger weet het dan ook altijd beter, volgens de Facebookpost: "U zult er niet aan denken om uw tandarts te vertellen hoe hij een kies moet trekken of een dokter te laten zien hoe hij een blindedarm moet opereren. U vindt het wel heel normaal om mij steeds te vertellen hoe ik mijn werk zou moeten doen."



De frustratie blijkt ook uit deze passage: "In uw ogen deug ik absoluut niet, maar het is natuurlijk volkomen terecht als ik uw vrouw help bij het wisselen van een band of haar op weg naar het ziekenhuis bij de bevalling help, uw zoon met mond-op-mond beademing het leven red of overuren maak om uw weggelopen dochter te vinden."



Dat we de politieagenten vroeg of laat zelf nodig hebben, blijkt uit de conclusie: "Welnu meneer de belastingbetaler, staande op uw voetstuk beklaagt u zich over de manier waarop ik mijn werk verricht en geeft u mij alle mogelijke scheldnamen. Vergeet echter niet dat uw eigendom, uw familie en ook uw leven van mij of van mijn collega's kan afhangen. Jawel, meneer de belastingbetaler. Dat ben ik, die waardeloze politieman/vrouw..."



