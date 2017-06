Slechts helft van bussen De Lijn rijdt in Limburg door staking

Door: Birger Vandael

28/06/17 - 08u10

Slechts de helft de bussen van De Lijn rijdt vandaag in Limburg. Ondanks de onderhandelingen van de laatste dagen, is het busverkeer van De Lijn in Limburg opnieuw verstoord. De problemen begonnen gisteren in stelplaats Beverlo en zijn intussen uitgebreid naar de andere stelplaatsen.