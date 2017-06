Bijna anderhalf uur geen stroom voor duizenden gezinnen rond Gavere

Ronny De Coster

28/06/17 - 07u07 Bron: Eigen berichtgeving

Gavere Een paar duizend gezinnen ten zuiden van Gent zaten sinds 5.40 uur deze ochtend zonder stroom. Rond 7.30 uur was het probleem weer opgelost. De elektriciteitspanne trof onder meer de gemeenten Meilegem, Beerlegem, Dikkele, Nederzwalm, Ouwegem, Zingem, Huise, Kruishoutem, Eke, Kruishoutem, Munte, Nazareth, De Pinte, Scheldewindeke, Gavere, Asper, Baaigem en Vurste.

Er waren problemen met een hoogspanningslijn. "We hadden gisteren de hoogspanningslijn Ronse-Gavere-Wotegem-Petegem voor onderhoud uitgeschakeld. De stroom werd daarbij overgenomen door een parallelle lijn, maar die was door een onbekende oorzaak uitgevallen. Daardoor werd de hoogspanningscabine in Gavere niet gevoed. Onze technici zijn volop aan het werk om te herschakelen zodat de stroomvoorziening terug kan opstarten", zegt Marleen Vanhecke, woordvoerder van Elia.



