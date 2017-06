BIVV roept automobilisten en fietsers op tot hoffelijkheid

Bewerkt door: ib

De Tour de France die langs komt in ons land is het ideale moment om de hoffelijkheidsregels tussen automobilisten en fietsers op te frissen. Dat vinden het BIVV, de federale minister van Mobiliteit François Bellot (MR), de fietsersvereniging GRACQ en de stad Verviers.

De sensibiliseringsactie die ze op touw zetten heet 'Laat ons samen de weg delen' en wordt ondersteund door de organisatie van de Tour. Bij de start van de Tour-etappe in Verviers zullen er flyers met de slogan uitgedeeld worden aan de toeschouwers.



Wederzijdse irritatie

In 2016 gebeurden er iets minder dan 6.000 letselongevallen waarbij een fietser en een automobilist betrokken waren in België. Dat zijn er 16 per dag. Uit een enquête van het BIVV van vorig jaar bleken volgende zaken een bron van wederzijdse irritatie te zijn: de deur openslaan zonder op te letten, het parkeren op het fietspad en te dicht tegen fietsers rijden. De automobilisten storen zich op hun beurt aan in het donker rijden zonder verlichting, op de rijbaan rijden, wanneer er een fietspad aanwezig is en met twee naast elkaar rijden.



Tips

De campagnevoerders geven volgende tips mee aan de autobestuurders: wees extra voorzichtig bij het inhalen van een fietser, hou een zijdelingse afstand van 1 meter en voeg niet te snel weer in. Kijk eerst in uw achteruitkijkspiegel voor u uitstapt en parkeer nooit op het fietspad. De tips voor de fietsers luiden: volg zelf de verkeersregels stipt op en kijk vooral waar u mag rijden, u rijdt beter achter elkaar bij druk verkeer en zet uw licht aan wanneer het donker is, zelfs wanneer u een fluohesje draagt.