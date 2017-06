Speurders Bende van Nijvel plannen dregwerken na tip: 31 jaar later gaan ze wapens uit vijver halen

JOSÉ MASSCHELIN

28/06/17 - 05u15

© Jose Masschelin.

Speurders in het onderzoek naar de Bende van Nijvel starten binnenkort dregwerken in vijvers in Adinkerke. Volgens een tipgever werden daar kort na de laatste raid op het Delhaize-warenhuis in Aalst, 31 jaar geleden, wapens gedumpt. De Bende van Nijvel maakte tussen 1982 en 1985 liefst 28 doden tijdens 17 overvallen.

© RV.

In november 1985 pleegde ze in Aalst haar laatste bloederige wapenfeit. Daar vielen 8 doden en werd amper 24.000 euro buitgemaakt. In de dagen erna reed ene Patrick Pilarski, toen 25, naar het huis van zijn vader in Adinkerke. Zoon Patrick verbleef in Brussel en was bij het gerecht bekend voor gewapende overvallen, drugstrafieken en zwendel in gestolen cheques. ­



Volgens een informant reed hij in de buurt van Veurne door een versperring van de rijkswacht toen hij die avond naar zijn ouders stoof. Hij kon ontkomen. De politie zette de achtervolging in, reed naar zijn ouders, maar trof hem daar niet aan. Pilarski had zich verstopt. Ook de wapens die hij bij zich had - een ­riotgun, jachtgeweer en Winchester-karabijn - werden niet gevonden.



Patrick Pilarski deed jaren later het hele verhaal aan een man die hij had ontmoet in de gevangenis. Volgens Pilarski had zijn vader de wapens gedumpt in een voormalige zandwinningsput achter zijn huis aan de Moere­steenweg.



Heeft de politie nog iets aan de wapens als ze al gevonden worden? Wie is Patrick Pilarski en wat is zijn link met de Bende van Nijvel? Lees het hele verhaal in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar 1 euro!