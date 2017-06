Burgmeester Dilbeek bekritiseert samenwerking Open Vld en Franstalige UF

Bewerkt door: ib

28/06/17 - 01u30 Bron: Belga

Willy Segers, de burgemeester van Dilbeek. © Photo News.

Tijdens de gemeenteraad in Dilbeek heeft burgemeester Willy Segers (N-VA) namens de bestuurscoalitie van N-VA, CD&V/DNA en Groen/sp.a scherpe kritiek geuit op de samenwerking tussen Open Vld en de Franstalige fractie van UF. Door de overstap van de CD&V-verkozene Jos Crabbé naar Open Vld vorig najaar beschikken de liberalen en UF over een meerderheid en hebben ze de afgelopen maanden samen een hele reeks ingrijpende beslissingen goedgekeurd.

Zo keurden Open Vld en UF reeds in januari een verlaging van de opcentiemen goed. Om de rekening te laten kloppen en de minderinkomsten te compenseren werden vervolgens tijdens de gemeenteraad van mei een aantal projecten zoals de geplande bouw van een nieuwe brandweerkazerne uit de begroting en meerjarenplanning geschrapt.



"Alle macht naar kleinste oppositiepartij"

Onder het motto 'niet in onze naam' wees burgemeester Segers bij het begin van de raadszitting dinsdag op het feit dat Open Vld de kleinste oppositiepartij UF "alle macht in handen geeft voor het bepalen van het Dilbeekse gemeentebeleid". Hij riep Open Vld nog eens publiek op om met de bestuurscoalitie voorafgaandelijk overleg te plegen over een aantal pijnpunten en op die manier mee te werken aan een behoorlijk bestuur.



"Vlaamse waarden"

Tijdens de gemeenteraad deelden leden van N-VA een Vlaamse Leeuwenvlag uit aan hun collega's van Open Vld. Verwijzend naar het verleden van de raadsleden Jef Valkeniers en Luc Deleu bij de Volksunie hekelden ook zij de samenwerking met het UF. "Dat net zij nu Vlaamse waarden achterwege laten om samen te werken met het UF is onbegrijpelijk", aldus de N-VA in een mededeling.