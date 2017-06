Versmalde rijstroken op E40 in Merelbeke vanaf zaterdag

EB

27/06/17 - 21u09 Bron: Belga

Op de E40 in Merelbeke gaat het verkeer vanaf zaterdag tot het voorjaar 2018 zowel richting Brussel als richting Gent over drie versmalde rijstroken. Dat komt omdat in Merelbeke en Zwijnaarde een brug op de E40 vernieuwd wordt.

Het verkeer in Merelbeke richting Brussel gaat vanaf zaterdagochtend over drie versmalde rijstroken op een tijdelijke brug naast de E40. Het verkeer richting Gent gaat ook over drie versmalde rijstroken, via een doorsteek op de middenberm naar de andere rijrichting. Omdat de fasewissel in de nacht van vrijdag op zaterdag wordt doorgevoerd, zal slechts één rijstrook open zijn voor het verkeer. Van vrijdagavond 20 tot 2 uur 's nachts is dat het geval richting Brussel, van zaterdagochtend 2 uur tot 6.30 uur is dat het geval richting Gent.



In de werfzone geldt een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur en bij het doorsteken van de middenberm 50 kilometer per uur. Meer informatie op www.wegenenverkeer.be/Merelbeke



Vanaf 1 juli gaat overigens de R4 richting Merelbeke op twee versmalde rijstroken, door de bouw van Parkbosbruggen. Meer informatie op https://stad.gent/mobiliteit-openbare-werken/nieuws-evenementen/versmalde-rijstroken-op-de-r4-de-zomermaanden.