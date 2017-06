Belgisch recht geldt voortaan ook voor goederen op poolbasis

kv

27/06/17 - 21u10 Bron: Belga

De Prinses Elisabeth-basis op Antarctica © belga.

De Kamercommissie Volksgezondheid heeft vandaag een update goedgekeurd van het Belgisch wetgevend arsenaal rond milieubescherming op Antarctica. Eén van de bepalingen moet ook helpen om in de toekomst juridische conflicten te vermijden over materiaal dat gebruikt wordt bij missies op de Zuidpool.

De tekst voorziet expliciet in de toepassing van de Belgische wetten op goederen op Antarctica. "Het betreft roerende of onroerende goederen die objectief aan België zijn gelinkt, aangezien ze gebouwd of geplaatst worden in het kader van een door de Belgische regering afgeleverde vergunning", zo luidt het in het wetsontwerp van bevoegd minister Marie-Christine Marghem.



Oorspronkelijk wilde de regering de wet met terugwerkende kracht laten ingaan, maar na kritiek van de Raad van State werd dat nog geschrapt. De afdeling wetgeving van het rechtscollege waarschuwde nadrukkelijk voor retroactieve plannen die tot doel hebben "de afloop van een gerechtelijke procedure in een welbepaalde zin te beïnvloeden of de rechtscolleges te verhinderen zich uit te spreken over een welbepaalde rechtsvraag".