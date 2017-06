Filip en Mathilde krijgen 420 burgemeesters over de vloer

Bewerkt door: ADN

video Het Belgisch koningspaar kreeg vandaag veel gasten over de vloer. Koning Filip en koningin Mathilde bliezen een oude traditie nieuw leven in en nodigden de burgemeesters van alle Belgische steden en gemeenten uit voor een receptie. Zo stonden er vanmiddag ruim 420 burgervaders op de drempel van het Kasteel van Laken.

"De burgemeesters hebben zeer enthousiast gereageerd op de oproep", zei paleiswoordvoerder Pierre-Emmanuel De Bauw tegen Het Nieuwsblad. Van de 589 genodigden gaven "dik 420" burgemeesters aan naar het paleis te komen. "Dat is zeventig procent. Daar zijn we best tevreden mee."



Filip en Mathilde wilden hun gasten met de receptie bedanken voor "jullie dagelijkse inzet en jullie toewijding", twitterde het Belgische hof. "Het is ook een manier om al die burgemeesters eens terug te vragen", aldus De Bauw. "De koning bezoekt heel veel steden en gemeentes. Dan is het altijd de burgemeester die hem ontvangt. Nu is het omgekeerd."



De laatste keer dat alle Belgische burgervaders werden uitgenodigd op het Kasteel in Laken, was in 2002. Toen zat Filips vader koning Albert nog op de troon. Vandaag ontvingen niet alleen Filip en Mathilde de burgemeesters, ook prinses Astrid en prins Lorenz woonden de receptie bij.