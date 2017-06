Door: redactie

De Antwerpse korpschef Serge Muyters heeft met een videoboodschap gereageerd op het geweld tegen zijn agenten van de voorbije dagen. "Dit is niet normaal en we kunnen dit absoluut niet toestaan", zegt hij, "Spijtig genoeg is dit geen nieuw gegeven. Toen ik in in 1997 wijkofficier was, moesten we al bijstand leveren aan de ploegen van Borgerhout-Noord en Borgerhout-Zuid tijdens en ook kort na de ramadan."