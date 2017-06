Toon Verheijen

27/06/17 - 19u26

De hulpdiensten hebben vanavond een lichaam uit het water gehaald van het Albertkanaal ter hoogte van Oevel (Westerlo). Het gaat om het stoffelijk overschot van een man.

Een wandelaar die zijn hond aan het uitlaten was, had het lichaam zien drijven. Het lijk is ondertussen overgebracht naar het UZA waar er een autopsie zal plaatsvinden. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend.