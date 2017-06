"Wat eerder amateuristisch bestuur leek bij Samusocial, bleek uiteindelijk een doofpot"

TT

Samusocial "We merkten als snel dat Samusocial amateuristisch bestuurd werd. Pas toen we alles bijeen legden, beseften we dat dit amateurisme een doofpot verborg". Dat verklaarde regeringscommissaris Sandrine Cnapelinckx deze namiddag op de eerste hoorzitting van de parlementaire onderzoekscommissie Samusocial in het Brussels Parlement.

Cnapelinckx en haar collega Tina Martens stelden een rapport op over de zitpenningen bij de daklozenorganisatie. Ze deden dat in opdracht van minister-president Rudi Vervoort als hoofd van het College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).



De regeringscommissarissen bevestigden vandaag dat ze niet op de hoogte waren van het bestaan van het bureau, noch van parallelle raden van bestuur waarop zij als regeringscommissaris niet werden uitgenodigd. Ze wisten ook niet dat Pascale Peraïta, die directeur van Samusocial was tot ze in 2013 voorzitster werd van het OCMW van de stad Brussel, met onbetaald verlof is bij de vzw en dus nog steeds een arbeidscontract heeft en in principe terug kan naar de daklozenorganisatie.



"Peraïta heeft zich vandaag niet aangemeld bij Samusocial of een ziekenbriefje ingediend", luidde het in antwoord op een vraag van Benoît Cerexhe (cdH). De gemeenteraad van Brussel benoemde gisteren haar opvolger aan het hoofd van het OCMW en Peraïta werkt sindsdien dus in principe opnieuw bij Samusocial.



Tina Martens bevestigde op een vraag van Arnaud Verstraete (Groen) dat het systeem van zitpenningen zowel bij het OCMW van de hoofdstad als bij Samusocial gelijklopend is, met dezelfde bedragen, en vaak ook dezelfde ontvangers.



De regeringscommissarissen wezen er ook op dat hun functie pas gecreëerd werd door de beheersovereenkomst tussen Samusocial en de GGC. Ze werden pas op 28 januari 2016 aangesteld en kwamen een maand later, bij de ondertekening van het akkoord, in functie. Pas in mei kregen ze hun eerste uitnodiging voor een raad van bestuur. De volgende uitnodiging kwam er in november. Heel wat vergaderingen werden uitgesteld en vragen naar het huishoudelijk reglement, agenda's of bijlagen bleven onbeantwoord.



"We zijn tegengewerkt door de top van Samusocial in de uitoefening van onze overheidsopdracht", erkende ze op vraag van Paul Delva (CD&V).