Ook eigenaar van loods in de cel voor cannabisplantage

Westende De eigenaar van de loods in Westende, waar vrijdag een cannabisplantage werd ontdekt, zit sinds zondagnamiddag in de cel. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen afdeling Brugge. Zijn aanhouding en die van een 23-jarige Albanees werden vanochtend door de Brugse raadkamer met een maand verlengd.

De cannabisplantage in de Steenstraat in Westende werd vrijdag opgerold door de speurders. In een loods gehuurd door een Albanees werden ongeveer 600 cannabisplantjes aangetroffen. Gentian A. werd onmiddellijk opgepakt en zaterdag al aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter.



De Albanees huurde de bewuste loods sinds enkele maanden van een 45-jarige man uit Nieuwpoort. Zondag werd Dimitri N. door de onderzoeksrechter eveneens aangehouden voor zijn rol in de plantage. Ondertussen zou de verdachte toegegeven hebben dat hij wist waarvoor de Albanees de loods zou gebruiken.