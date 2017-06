Tweede geval van hersenvliesontsteking in Rumbeke

Door: Hans Verbeke

Nadat eind vorige week een gevaarlijke vorm van hersenvliesontsteking werd vastgesteld bij een 14 maanden oud jongetje dat door z'n ouders toevertrouwd wordt aan kinderdagverblijf Kidz in Rumbeke, is nu ook een ouder zusje van de peuter in het ziekenhuis opgenomen. Het meisje van vier is ook getroffen door bacteriële meningitis, maar verkeert - net als haar jongere broertje - niet in levensgevaar.