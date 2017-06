Ombudsdienst Post kreeg vorig jaar kwart meer klachten

Redactie

Bpost. © belga.

Post In 2016 ontving de ombudsdienst voor de Postsector 15.856 nieuwe klachten. Dit is een sterke stijging van 25 procent tegenover 2015. Zowel het aantal klachten over brievenpost (+29 procent) als over pakjes (+36 procent) stijgt. Opvallend is hierbij de stijging van klachten over de verwerking van zendingen (brieven of pakjes komen te laat toe, verdwijnen in het postcircuit, zijn beschadigd, worden geleverd aan het verkeerde adres ... ) de basisdienst van de sector.

In 2016 waren er 7.404 klachten over de brievenpost. Dat is een sterke stijging van 29 pct tegenover 2015. Het overgrote deel van de klachten is voor rekening van bpost, de historische, universele dienstverlener. We zien een toename van het aantal klachten bij alle zendingen: gewone en aangetekende zendingen, tijdschriften, dagbladen en publieke taken.



In 2016 zien we echter vooral een opvallende stijging van het aantal klachten dat te herleiden is tot de organisatie van de operator zelf: 1.217 klachten. Dan gaat het bijvoorbeeld over volgende klachten: "De postbode is vandaag niet langs geweest, vroeger kreeg ik mijn briefwisseling 's morgens, nu na de middag, ik moet te ver rijden om mijn aangetekende zending of pakje zelf af te halen ... ". Lees ook Bpost-concurrent wil honderden postbodes aanwerven

