E-bike haakt in andere fietser: man in levensgevaar

Door: Patrick Lefelon

27/06/17 - 09u18 Bron: Eigen berichtgeving

© Patrick Lefelon.

Antwerpen Vanmorgen rond 8 uur zijn twee fietsers in elkaar gehaakt op de Rijnkaai ter hoogte van de Kattendijkbrug. Een snelle e-bike haalde een andere fietser in. Toen ze op mekaars hoogte waren, haakten de twee fietsers in elkaar. Eén van de twee fietsers kwam daarbij zo zwaar ten val dat hij door de spoedarts moest gereanimeerd worden.