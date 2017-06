VIDEO: Opnieuw geweld tegen politie: jongeren schoppen en kloppen op hoofd van agenten op Sinksenfoor

Door: Patrick Lefelon

27/06/17 - 10u00

video Een groep jongeren heeft afgelopen nacht twee politieagenten aangevallen op de Sinksenfoor in Antwerpen. De agenten raakte daarbij gewond.

Opnieuw hebben jongeren zich tegen de Antwerpse politie gekeerd. Twee agenten probeerden tussen te komen bij een incident op de Sinksenfoor in Borgerhout maar kregen zelf rake klappen. Een jongen werd lastiggevallen door een groepje.

Een agent raakte slaags met een van de gasten en viel samen met hem op de grond. De agent kreeg klappen in het gezicht terwijl hij op de grond lag en greep dan zijn pepperspray. Zijn collega kwam ter hulp maar werd op zijn beurt aangevallen door de jongeren uit het groepje. Na de gewelddaden zetten ze het op een lopen. Heel wat ploegen deden nazicht naar de verdachten in de buurt, maar dat bleef zonder resultaat.



"Twee collega's raakten gewond. Een inspecteur werd naar het ziekenhuis gebracht omdat hij hevig bloedde aan het hoofd en is meerdere dagen arbeidsongeschikt. Zijn collega zal zelf een arts raadplegen. Er zijn camerabeelden beschikbaar. Die worden nu verder geanalyseerd en toegevoegd aan het onderzoek", zegt Wouter Bruyns.