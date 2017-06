Open Vld wil abortus uit de strafwet halen

Bewerkt door: ib

27/06/17 - 05u45 Bron: Belga

Carina Van Cauter tijdens een plenaire sessie van de Kamer in het federaal parlement. © belga.

Open Vld heeft een wetsvoorstel ingediend dat de vrijwillige abortus uit de strafwet haalt en in een aparte wet onderbrengt. De tekst is afgelopen donderdag door de Kamer in overweging genomen en kan toegevoegd worden aan de teksten van de oppositie die vandaag in de commissie Justitie besproken worden.

Terwijl de andere teksten het recht op abortus willen medicaliseren, beoogt het voorstel van Carina Van Cauter de vrijwillige zwangerschapsonderbreking uit het strafrecht te halen. Er wordt nog steeds voorzien in een strafbaarstelling van vruchtafdrijving zonder toestemming, met of zonder geweld en met toestemming, maar buiten de voorwaarden van de nieuwe wet.



Voorwaarden

Net zoals in de andere voorstellen raakt het Open Vld-wetsvoorstel aan de voorwaarden voor de abortus. De wet bepaalt vandaag dat een abortus kan worden uitgevoerd tot 12 weken naar de conceptie. Van Cauter wil die termijn optrekken tot 18 weken. DéFI wil de limiet op 12 weken houden, de PS brengt de grens op 14 weken, de groenen op 16 weken, en PVDA en sp.a (in een resolutie) streven naar 20 weken.



Open Vld wil ook de periode inkorten tussen de eerste consultatie en de eigenlijke abortus van 6 dagen tot 48 uur. De Vlaamse liberalen zitten daarmee op dezelfde lijn als Ecolo-Groen, sp.a en PVDA. PS en DéFI willen de bedenktijd op 6 dagen houden.



Ethische dossiers gevoelig

Binnen de meerderheid liggen ethische dossiers erg gevoelig. In het regeerakkoord is bij gebrek aan consensus niets terug te vinden over het thema. Wel hebben CD&V en N-VA op basis van het regeerakkoord teksten neergelegd over de erkenning van doodgeboren kinderen. Maar die voorstellen stuiten op verzet van bepaalde liberalen, die het standpunt vertolken van de vrijzinnige koepel deMens.nu en de Franstalige tegenhanger CAL. Die vrezen dat het recht op abortus wordt aangevallen via de burgerlijke erkenning van de foetus.



Wetsvoorstel

Nu het dossier in het parlement geblokkeerd is, kondigt minister van Justitie Koen Geens nu aan voor de zomervakantie een wetsontwerp over doodgeboren kinderen neer te leggen. Aan Franstalige kant houdt de MR van premier Charles Michel een wetsvoorstel achter de hand dat ook abortus uit de strafwet wil halen.