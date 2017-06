Agente springt 'wildzwemster' achterna op dezelfde plaats

Bart Boterman

27/06/17 - 05u00 Bron: eigen berichtgeving

De zussen bevonden zich in het water aan de linkerkant van de Westelijke Strekdam. Dat is een onbewaakte zone. © Bart Boterman.

In Oostende is gisteren een jonge vrouw van 24 gered uit zee. Ze raakte samen met haar zus in de problemen nabij de westelijke strekdam - dezelfde onbewaakte zone waar zondag nog Chiro-kinderen tegen rotsblokken werden geslagen door de sterke stroming.