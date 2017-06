Beschonken chauffeur vrijuit, want... politie sprak Frans

BHK

Een man die met 1,6 promille alcohol in het bloed achter het stuur betrapt werd, krijgt geen straf omdat de inspecteurs die hem tegenhielden geen woord Nederlands spraken.

P.V.H. werd op 21 juni vorig jaar betrapt door twee agenten van de federale wegpolitie. In Wezembeek-Oppem zetten ze hem aan de kant. "Mijn cliënt gaf aan dat hij Nederlandstalig was", zei de advocaat van de man in de politierechtbank. "Ze belden nog met hun overste en kregen te horen dat ze toch maar eentalig in het Frans een pv moesten opstellen. Dat kan dus helemaal niet in een Vlaamse gemeente."



Politierechter Johan Van Laethem vond ook dat het pv niet wettig was. "De beklaagde heeft zich geïdentificeerd en aangegeven dat hij Nederlandstalig was", merkte hij op. "Maar Wezembeek-Oppem is in de eerste plaats Vlaams grondgebied en dus is de taalwet geschonden." Ook procureur Kris Boelens erkende dat er een probleem was. De rechter verklaarde de strafvordering onontvankelijk, de man wordt dus niet gestraft. (BKH)