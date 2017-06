Poseren met IS-vlag en dan naar Zaventem

GUY VAN VLIERDEN

De terroristen die vorig jaar een aanslag pleegden op Zaventem, poseerden eerst nog met hun wapens en een vlag van IS. Die foto's zijn nooit gevonden, maar computerspecialisten van de federale politie konden er wel miniaturen van recupereren op een weggegooide laptop. Op die beelden kon uw krant de hand leggen.

De beelden zijn gemaakt in het Schaarbeekse appartement van waaruit Najim Laachraoui, Ibrahim El Bakraoui en Mohamed Abrini op 22 maart 2016 naar de luchthaven trokken. De eerste twee bliezen zichzelf daar op, de derde - 'de man met het hoedje' - ging lopen zonder zijn bom te laten ontploffen en zit nu in de cel.



Bij de aanslag op Zaventem vielen 16 doden, 16 anderen kwamen om in metrostation Maalbeek. Vermoed wordt dat de foto's hooguit drie dagen voor de aanslagen werden genomen. De matras waarop ze poseren en de vlag van IS zijn in de schuilplaats teruggevonden toen de politie daar na de terreur binnenviel, maar naar de wapens wordt nog altijd gezocht.



