Merrie verwond aan geslachtsorgaan in weide

Sint-Truiden De lokale politie van de zone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken en het parket van Limburg onderzoeken een geval van een mishandeld paard in Sint-Truiden. Een onbekende verwondde een merrie in een weide langs de Tongersesteenweg.

De letsels bij het paard werden maandagavond vastgesteld. Het parket van Limburg stuurde het gerechtelijk lab ter plaatse. Ook de inspectie van de Vlaamse dienst Dierenwelzijn werd verwittigd.



De merrie in Sint-Truiden had letsels aan het geslachtsorgaan. Sinds enkele jaren is er een draaiboek van het parket met duidelijke richtlijnen van kracht waarmee de politie aan de slag gaat om het onderzoek te voeren.



In 2009, 2011 en in 2013 was er onder meer in Limburg een paardenbeul actief. De politie van Sint-Truiden verrichte maandagavond al een buurtonderzoek.